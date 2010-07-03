В США заявили о пересечении Турцией "красной линии" из-за С-400

10:46
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров купленных у РФ комплексов ПВО С-400, заявил член сената США демократ Крис ван Холлен.
"Через две недели после его (президента Турции. – Прим. ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип. – Прим. ред.) Эрдоган проявляет неуважение к (президенту США Дональду. – Прим. ред.) Трампу, США и НАТО, а также пересекает очередную "красную линию" по С-400", – написал ван Холлен в Twitter.
Сенатор отметил, что существующее законодательство "обязывает Трампа ввести санкции", передает сайт "Комсомольской правды".
Ранее в Госдепе США заявили, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями. Представитель Госдепа подчеркнул, что отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары и Вашингтона.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя это заявление, отметил, что чрезмерное давление на Турцию приведет к тому, что она начнет отдаляться от США в сторону России. По словам эксперта, если такой курс продолжится и дальше, то "это будет губительная и грубая ошибка".
Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Глава Белого дома назвал контракт России и Турции несправедливым. Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.
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