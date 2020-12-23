США планируют расширить санкции против "Северного потока – 2" в ближайшее время – СМИ

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассчитывает в ближайшее время принять новый пакет санкций против проекта по строительству газопровода "Северный поток – 2", сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций, который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому "Газпромом", – сообщает агентство.

В декабре в Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его привело обслуживающее судно "Катунь".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.