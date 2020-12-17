В Госдуме оценили выгодность "Северного потока – 2"

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Газопровод "Северный поток – 2" является чрезвычайно выгодным проектом для Европы, прежде всего Германии, поэтому завершение его строительства входит в стратегические интересы европейских стран, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Об этом сообщает RT.

"Безусловно, крайне выгоден Европе, Германии в первую очередь, поскольку труба приходит в Германию. Трубопроводный газ самый дешевый, более того, трубопроводный газ по дну моря гораздо дешевле. Конечно же, это крайне выгодный проект. Он ни в какое сравнение не идет ни с какими другими проектами по доставке газа в Европу", – заявил депутат.

По словам Ананских, другие варианты транспорта газа в Европу будут менее удобны и окажутся значительно дороже, чем "Северный поток – 2".

"Несмотря на все трудности, планируют его достроить в ближайшее время, несмотря на все усилия американцев, которые под политическим прикрытием просто лоббируют свой сжиженный газ. Это чисто экономическая выгода для европейцев, поэтому они бьются за то, чтобы этот проект был достроен", – отметил Ананских.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров "Северного потока – 2", и выразил уверенность, что трубопровод будет достроен. Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.

В декабре в Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его привело обслуживающее судно "Катунь".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.