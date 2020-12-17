В Совфеде оценили заявление Госдепа США по "Северному потоку – 2"

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Слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о намерении остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" возмутительны и неправомерны, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает RT.

"Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причем (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки", – сказал Косачев.

Он выразил уверенность, что эта позиция не сработает.

Ранее Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока – 2" вплоть до остановки его строительства. Он выразил мнение, что недопущение завершения строительства газопровода сыграет ключевую роль для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

В декабре в Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его привело обслуживающее судно "Катунь".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.