Трамп пригрозил заблокировать проект оборонного бюджета США из-за Twitter

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Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Обе палаты правительства США рискуют попасть под вето, которое собирается наложить Дональд Трамп на оборонный бюджет страны, сообщает "Экспресс газета".
Отмечается, что причиной такого решения американского лидера стало игнорирование поправок, которые он вынес на рассмотрение конгресса на будущий, 2021 год,
"Очень печально для нашего народа. Похоже, что сенатор Джим Инхоф не будет включать в оборонный бюджет поправку об удалении статьи 230. Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс упущен. Я наложу вето", – заявил политик.
Статья 230 касается этики в сфере коммуникаций. Она включает в себя снятие ответственности с посредников – ресурсов за размещение любого контента на платформах. Если отменить этот пункт, рядовые пользователи смогут судиться с организациями, разместившими на своих ресурсах нежелательный контент.
Ранее Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах. Он сообщил, что предоставит доказательства мошенничества демократов во время избирательного процесса.
Трамп заявил, что Байден не мог набрать больше голосов, чем Барак Обама. Он подчеркнул, что за его оппонента проголосовали тысячи мертвых людей. В качестве доказательств он назвал прецеденты, когда люди не могли проголосовать, поскольку они уже отдали свой голос.
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