Посол РФ может посетить церемонию инаугурации президента США – Песков

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Российский посол в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации американского президента, которая запланирована на январь 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На инаугурацию президента США, как вы знаете, не приглашаются зарубежные лидеры. На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально", – отметил Песков.

Он добавил, что посол при этом имеет право присутствовать на церемонии.

Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января 2021 года.

Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские телеканалы сообщили, что на выборах лидерство захватил кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.

При этом Трамп также заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы. Кроме того, действующий президент США пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада. Трамп отказался признавать поражение на выборах.

