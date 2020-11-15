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Политика

17:50

Трамп сообщил, что не будет признавать поражение на выборах

политика

Фото: AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не станет признавать свое поражение на выборах. По его словам, соперник Джо Байден одержал победу только в глазах "лживых СМИ", говорится в публикации в Twitter.

"Он выиграл только в глазах фейк-ньюс. Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди", – пишет американский глава. Как утверждает Трамп, выборы в США были сфальсифицированы.

Выборы 46-го президента США проходили 3 ноября. Согласно данным ведущих американских СМИ, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом мировые лидеры уже начали поздравлять политика с победой.

Известно, что Трамп будет отстаивать собственную победу в суде. Глава Белого дома говорил, что выборы еще не были закончены.

Так, Байден прокомментировал нежелание Трампа признавать поражение на выборах. Он назвал позором сложившуюся ситуацию.

20 января 2021 года состоится инаугурация новоизбранного президента США.

Трамп намерен участвовать в следующих президентских выборах

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