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Политика

02:18

Байден назвал позором нежелание Трампа признать поражение на выборах

за рубежом политика

Фото: AP/TASS/Carolyn Kaster

Джо Байден прокомментировал нежелание действующего президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что Байден выразил свое мнение на выступлении в Делавэре.

"Я думаю, что это позор, честно говоря. <...> Я думаю, что в конце концов это увенчается успехом 20 января", – подчеркнул Байден.

Уточняется, что 20 января 2021 года состоится инаугурация новоизбранного президента США.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов на данный момент остаются неизвестными.

Ведущие американские телеканалы сообщили, что на выборах лидерство захватил кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.

При этом Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы. Кроме того, действующий президент США пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада.

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