Президент США Дональд Трамп пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада. Об этом американский лидер сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

Трамп отметил, что Невада стала "рассадником поддельных голосов".

"Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза. – Прим. ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде. – Прим. ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" – заявил Трамп.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking!