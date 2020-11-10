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Президент США Дональд Трамп пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада. Об этом американский лидер сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

Трамп отметил, что Невада стала "рассадником поддельных голосов".

"Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза. – Прим. ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде. – Прим. ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" – заявил Трамп.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Уточняется, что Twitter отметил публикацию Трампа пометкой "данное утверждение о фальсификации выборов оспаривается".

Ранее представители Трампа в Неваде направили жалобу в прокуратуру штата о незаконном голосовании по почте свыше 3 тысяч человек. Позднее генпрокурор Невады Ааарон Форд назвал эту жалобу мусором.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

По данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.

В свою очередь, Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы.