Байден заявил, что избран президентом США

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах на пост главы государства.

"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что за него проголосовало рекордное количество граждан США. Байден призвал "оставить гнев и резкую риторику позади", чтобы достичь объединения американцев как нации.

Ранее ряд американских телеканалов спрогнозировали победу Байдена. Они сообщили, что кандидат от демократической партии набрал 273 голоса выборщиков благодаря победе в штате Пенсильвания.

В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп охарактеризовал такие заявления как преждевременные. Он отметил, что выборы еще не закончились.

Кроме того, Трамп сообщил, что намерен отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом".