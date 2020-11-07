СМИ прогнозируют победу Байдена на выборах в США

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Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы для победы. С таким прогнозом выступил телеканал CNN, NBC и агентство AP.

Согласно оценкам телеканала, Байден стал победителем в штате Пенсильвания. Таким образом, он получает 273 голоса выборщиков. У Трампа – 213 голосов.

По данным агентства Рейтер, Трамп заявил, что выборы "еще не закончились". Также он отметил, что Байден "спешит ложно выдать себя за победителя". Трамп рассказал, что в понедельник начнет отстаивать в суде свою позицию относительно голосования на выборах президента США.

Ранее о своей победе заявил Дональд Трамп. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.