Трамп вновь заявил о нарушениях на выборах в ряде штатов

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Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в Пенсильвании, а также ряде других штатов во время выборов были допущены нарушения. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что тысячи голосов незаконно приняли после закрытия избирательных участков. Именно они полностью изменили результаты в Пенсильвании и других штатах, где разница между соперниками незначительная.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп сказал, что намерен противостоять нарушениям и готов обратиться в Верховный суд.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах.