Верховный суд США постановил изолировать ряд бюллетеней

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Фото: TASS/AP/J. Scott Applewhite
Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания.
Речь идет о голосах избирателей, полученных после закрытия участков в день выборов, передает The Washington Post.
Отмечается, что бюллетени должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере.
Сторонники Дональда Трампа ранее в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.
В свою очередь, действующий президент США заявил, что он победил на выборах, если считать только законные голоса.
Джо Байден лидирует в ключевых штатах, где продолжается обработка бюллетеней
Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.
В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 74 миллионов.
Предварительно у Байдена 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа – 214. Для победы необходимо 270 голосов.
Явка на выборах достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет и составляет порядка 160 миллионов человек.
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