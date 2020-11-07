Верховный суд США постановил изолировать ряд бюллетеней

Фото: TASS/AP/J. Scott Applewhite

Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания.

Речь идет о голосах избирателей, полученных после закрытия участков в день выборов, передает The Washington Post.

Отмечается, что бюллетени должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере.

Сторонники Дональда Трампа ранее в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.

В свою очередь, действующий президент США заявил, что он победил на выборах, если считать только законные голоса.

Джо Байден лидирует в ключевых штатах, где продолжается обработка бюллетеней

Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.

В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 74 миллионов.

Предварительно у Байдена 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа – 214. Для победы необходимо 270 голосов.

Явка на выборах достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет и составляет порядка 160 миллионов человек.