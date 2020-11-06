Штаб Трампа заявил, что выборы президента еще не окончены

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Выборы президента Соединенных Штатов все еще не окончены. Об этом следует из заявления предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру".

"Эти выборы не закончены. Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основываются на результатах в четырех штатах, подсчет голосов в которых еще не закончен <...> Когда выборы завершатся, президент Трамп будет переизбран", – обращают внимание в штабе главы Белого дома.

В штабе считают, что Трамп одержит победу в Аризоне. Сейчас там прогнозируют победу его соперника – Джо Байдена.

Ранее действующий американский глава говорил, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Американцы могли проголосовать за 46-го президента 3 ноября. Последними объявили о закрытии участки на Аляске.