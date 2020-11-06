Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:29

Штаб Трампа заявил, что выборы президента еще не окончены

политика

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Выборы президента Соединенных Штатов все еще не окончены. Об этом следует из заявления предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру".

"Эти выборы не закончены. Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основываются на результатах в четырех штатах, подсчет голосов в которых еще не закончен <...> Когда выборы завершатся, президент Трамп будет переизбран", – обращают внимание в штабе главы Белого дома.

В штабе считают, что Трамп одержит победу в Аризоне. Сейчас там прогнозируют победу его соперника – Джо Байдена.

Ранее действующий американский глава говорил, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Американцы могли проголосовать за 46-го президента 3 ноября. Последними объявили о закрытии участки на Аляске.

Джо Байден лидирует в ключевых штатах, где продолжается обработка бюллетеней

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать