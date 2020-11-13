Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

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Фото: ТАСС/CHRIS KLEPONIS/POOL/ЕРА
Иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, удовлетворен. Решение принял апелляционный суд Пенсильвании. Об этом сообщает издание Philadelphia Inquirer.
Предметом иска стали бюллетени избирателей, которые не удостоверили свою личность. Подлинность документов, по закону штата, можно подтверждать в течение шести дней после голосования. В данном случае до 9 ноября. При этом дедлайн был сорван и продлен до 12 ноября госсекретарем Пенсильвании Кэти Буквар.
"Суд постановляет, что ответчик Кэти Буквар на своей должности секретаря штата не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна для удостоверения личности некоторых избирателей", – вынесла решение судья-республиканец Мэри Ханна Ливитт.
Издание считает, что успех Трампа в суде не является значимым. Дело в том, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней. Отмечается, что в официальную статистику эти голоса не вошли.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
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