На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки

15:03
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Первые избирательные участки открылись в 06:00 (14:00 мск) на Восточном побережье США. Речь идет о в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния, сообщает ТАСС.
Избирательные участки начинают также работать в других штатах на востоке страны и в столичном округе Колумбия. В большинстве штатов участки будут открыты 12–14 часов.
Во многих участки закроются в 19:00 (03:00 мск 4 ноября), но чаще всего – в 20:00 (04:00 мск 4 ноября). В штате Нью-Йорк возможность проголосовать будет длиться 15 часов. Там участки закроются в 21:00 (05:00 мск 4 ноября).
На всеобщих выборах в США изберут президента, вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.
Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.
Социальная сеть Twitter ранее запретила кандидатам в президенты Соединенных Штатов заявлять о победе до официального объявления итогов выборов. Такое же ограничение наложено на обычных пользователей.
В Вашингтоне перед выборами заколачивают витрины досками
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