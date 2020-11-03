На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки

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Первые избирательные участки открылись в 06:00 (14:00 мск) на Восточном побережье США. Речь идет о в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния, сообщает ТАСС.

Избирательные участки начинают также работать в других штатах на востоке страны и в столичном округе Колумбия. В большинстве штатов участки будут открыты 12–14 часов.

Во многих участки закроются в 19:00 (03:00 мск 4 ноября), но чаще всего – в 20:00 (04:00 мск 4 ноября). В штате Нью-Йорк возможность проголосовать будет длиться 15 часов. Там участки закроются в 21:00 (05:00 мск 4 ноября).

На всеобщих выборах в США изберут президента, вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.

Социальная сеть Twitter ранее запретила кандидатам в президенты Соединенных Штатов заявлять о победе до официального объявления итогов выборов. Такое же ограничение наложено на обычных пользователей.

