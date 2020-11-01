Трамп обвинил Байдена в намерении ввести в США режим самоизоляции на несколько лет

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Президент США Дональд Трамп в предверии выборов главы государства обвинил своего оппонента в намерении организовать в стране чрезвычайно длительный режим самоизоляции. Заявление Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.
"Байден хочет ввести режим самоизоляции в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких режимов самоизоляции", – написал Трамп.
Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев, в том числе Джо Байден.
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