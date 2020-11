Трамп обвинил Байдена в намерении ввести в США режим самоизоляции на несколько лет

Президент США Дональд Трамп в предверии выборов главы государства обвинил своего оппонента в намерении организовать в стране чрезвычайно длительный режим самоизоляции. Заявление Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"Байден хочет ввести режим самоизоляции в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких режимов самоизоляции", – написал Трамп.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!