Байден назвал Трампа Джорджем Бушем в прямом эфире

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Кандидат в президенты США Джо Байден в прямом эфире перепутал действующего главу Белого дома Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Еще четыре года при Джордже, эм, Джордже... если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире", – сказал Байден во время онлайн-передачи "Я проголосую".

Это высказывание кандидата в президенты США прокомментировал Трамп.

"Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего", – написал действующий президент США в Twitter.

Трамп выразил мнение, что многие американские СМИ активно работают, чтобы избиратели не знали о подобных оплошностях Байдена.

На прошлой неделе в ходе финальных дебатов Дональд Трамп и Джо Байден выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России. Последний указал, что Россия, Китай и Иран заплатят за предполагаемое вмешательство в выборы США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.

