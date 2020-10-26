Байден назвал Трампа Джорджем Бушем в прямом эфире

15:54
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Кандидат в президенты США Джо Байден в прямом эфире перепутал действующего главу Белого дома Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Еще четыре года при Джордже, эм, Джордже... если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире", – сказал Байден во время онлайн-передачи "Я проголосую".
Это высказывание кандидата в президенты США прокомментировал Трамп.
"Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего", – написал действующий президент США в Twitter.
Трамп выразил мнение, что многие американские СМИ активно работают, чтобы избиратели не знали о подобных оплошностях Байдена.
На прошлой неделе в ходе финальных дебатов Дональд Трамп и Джо Байден выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России. Последний указал, что Россия, Китай и Иран заплатят за предполагаемое вмешательство в выборы США.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.
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