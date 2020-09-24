Трамп не дал гарантий мирной передачи власти в случае проигрыша на выборах

04:11
Фото: TASS/EPA/TANNEN MAURY
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC.
При этом он выразил уверенность в своей победе после голосования. "Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – сказал Трамп.
Кроме того, он пожаловался на то, что процесс голосования вышел из-под контроля. "Знаете, кто еще знает об этом лучше всех остальных? Демократы", – добавил он.
Трамп уже допускал, что исход выборов определит лишь Верховный суд США, а также критиковал метод голосования по почте из-за пандемии коронавируса.
По мнению американского лидера, такой способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования. Выборы в США пройдут 3 ноября.
Соперник Трампа от Демократической партии Джозеф Байден ранее обвинил президента в разжигании ненависти. Он отметил, что риторика Трампа приводит к росту общественной напряженности.
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