Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

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Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, сообщает The New York Times.

Лихтман использует при составлении прогноза собственную систему "13 ключей к Белому дому", суть которой заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только "да" или "нет".

Эксперт оценивает преимущество занимаемой должности, наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.

По его мнению, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. Лихтман заявил, что против действующего президента могут сыграть в том числе скандал с импичментом и экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

В ноябре в США состоятся президентские выборы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что может проиграть на предстоящих выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.

В то же время Трамп подчеркнул, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

