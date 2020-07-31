Трамп передумал переносить намеченные на ноябрь выборы в США

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Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп передумал и не хочет переноса президентских выборов, которые намечены на ноябрь текущего года. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, сообщает "Газета.ру".
Трамп отметил, что ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.
"Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я не хочу ждать три месяца и узнать, что все бюллетени пропали", – сказал глава Белого дома.
30 июля Трамп допустил, что президентские выборы в стране было бы лучше отложить, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой COVID-19. Он написал в Twitter, что при общем голосовании по почте в 2020 году могут состояться самые неточные и мошеннические выборы в истории.
Ранее сенаторы попросили администрацию Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие выборы. Они полагают, что Пекин с помощью сервиса хочет ввести в заблуждение американцев и добиться желаемых результатов.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы и просит американских политиков прекратить строить догадки и обвинять китайские компании. Дипломат напомнил, что в последнее время Вашингтон ищет предлоги для давления на них, применяя в том числе политические рычаги.
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