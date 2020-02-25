Песков отметил регулярные заявления США о "вмешательстве" России

15:47
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США регулярно заявляют о "вмешательстве" Москвы, в том числе в президентские выборы. Об этом сообщает "Газета.ру".
"С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве", – отметил Песков.
По его словам, российское правительство неоднократно опровергало подобные обвинения.
"Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман также оценил намерения американских сенаторов-демократов, которые планируют ввести санкции против РФ из-за "российского вмешательства".
"Демократы ставят в очень неудобное положение своего президента Дональда Трампа. Если он будет публично выступать против таких санкций, в США скажут, мол, "агент Кремля". Если он их поддержит, то еще больше испортит отношения с Россией и покажет себя как какой-то безумный международный субъект", – сказал Фельдман в эфире радио Sputnik.
Как стало известно ранее, американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести очередные санкции против России.
На этот раз Москву хотят "наказать" за якобы вмешательство в будущие выборы президента США. Отмечается, что сенаторы в ближайшее время отошлют письмо.
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. По словам Трампа, появившиеся в СМИ сообщения – это очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе. Он назвал данные сведения обманом.
В США считают, что Россия будет содействовать переизбранию Дональда Трампа на пост главы государства. Американские выборы состоятся в ноябре 2020 года.
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