Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США

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Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
По словам Трампа, появившиеся в СМИ сообщения – это очередная "кампания по дезинформации", запущенная демократами в конгрессе. Он назвал данные сведения обманом.
"Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове", – подчеркнул президент.
Газета The New York Times накануне сообщила, что сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ходе проведения выборов президента 2020 года.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал эти сообщения параноидальными. По его словам, они не имеют ничего общего с правдой.
В США считают, что Россия будет содействовать переизбранию Дональда Трампа на пост главы государства. Американские выборы состоятся в ноябре 2020 года.