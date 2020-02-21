В Кремле назвали параноидальными сообщения о вмешательстве РФ в американские выборы

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой рассказали о брифинге американской разведки по поводу попыток России вмешаться в выборы в США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", – сказал Песков.

В США считают, что Россия будет содействовать переизбранию Дональда Трампа на пост главы государства. Американские выборы состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ходе проведения выборов президента 2020 года.

Также постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что каждая страна альянса подвергалась хакерским атакам из России и Китая. В ответ на это член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов отметил, что профессионализм американских постпредов оставляет желать лучшего.