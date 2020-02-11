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Политика

20:50

В Госдуме оценили слова постпреда США о кибератаках России и Китая

политика технологии

Фото: ТАСС/Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов указал на непрофессионализм постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон из-за высказываний о российских и китайских кибератаках. Об этом сообщает RT.

Ранее Хатчисон заявила, что каждая страна альянса подвергалась атакам хакеров из России и Китая и что НАТО необходимо тщательнее выстраивать защиту от киберугроз.

"Профессиональный уровень американских постпредов... очевидно, оставляет желать лучшего. Сейчас компьютерные технологии таковы, что... злоумышленники очень часто используют ложные IP-адреса", – прокомментировал слова постпреда США Антон Морозов.

Депутат Госдумы объяснил, что на практике это означает, что хакер может находиться не в той стране, в которой отображается его сетевое присутствие.

По словам Владимира Ульянова, руководителя аналитического центра Zecurion, занимающегося вопросами кибербезопасности, на данный момент невозможно оценить, способны ли США провести масштабную хакерскую атаку против российской политической и экономической элиты. При этом ранее СМИ сообщали, что Вашингтон предпримет меры в случае вмешательства РФ в президентские выборы.

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