Аналитик оценил возможный масштаб кибератаки США на РФ

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Оценить масштаб атаки, которую готовит киберкомандование США против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года, пока невозможно, заявил руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов.

"Сложно оценить реальность таких угроз, но могу сравнить кибервойну с обычной. Можно сколько угодно готовиться к ней, но на практике танки могут оказаться устаревшими. Теоретически можно рассуждать и фантазировать, как окажется на практике, большой вопрос. Но ответственные за информационную безопасность, конечно, работу ведут постоянно", – сказал Ульянов в беседе с ИА "НСН".

По его словам, кибервойны проходят незаметно для людей, но они влияют на их жизнь.

Как пишут зарубежные СМИ, в США разрабатывают операцию против России на случай вмешательства в выборы. Речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о руководителях РФ.

Ранее советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл заявил, что Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве. Он выделил четыре страны, которые находятся у них под особым контролем, уточнив, что Россия в данном списке занимает лидирующую позицию. На второе место в США определили Китай, за ним стоят Северная Корея и Иран.

