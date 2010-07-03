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Политика

09:24

В Европарламенте призвали бороться с "дезинформацией России"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сказано в резолюции ЕП, передает RT.

"Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации", – говорится в документе.

Авторы резолюции обвинили Россию в причастности к финансированию западных избирательных кампаний. При этом в Европарламенте сослались на данные исследований, не уточнив, каких именно.

В июле этого года Европейский совет по международным отношениям подготовил доклад с призывом к борьбе с вмешательством России в дела стран ЕС. Подготовил доклад аналитик Густав Грессель. Он утверждал, что современное европейское общество индифферентно к собственной уязвимости для кибератак, в то время как "активность ряда государств в киберпространстве и работа спецслужб" представляют опасность для ЕС.

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