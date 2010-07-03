Россия возглавила список наибольших угроз для США в киберпространстве

05 сентября, 20:15
05 сентября, 20:15
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного юридического советника Агентства национальной безопасности США Гленна Герстелла.
По словам советника, они выделяют четыре страны, которые находятся у них под особым контролем, уточнив, что Россия в данном списке занимает лидирующую позицию. На второе место в США определили Китай, за ним стоят Северная Корея и Иран.
"Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации. Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве", – заявил Герстелл.
По его словам, угроза в киберпространстве является главной проблемой, ситуация в которой только ухудшается с развитием новейших технологий и числа различных приложений и устройств.
В последние годы в США уделяют особое внимание вопросам кибербезопасности. В начале августа 2018 года вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на защиту в интернет-пространстве в 2019 году потребуется 15 миллиардов долларов.
По словам вице-президента, все чаще цифровая инфраструктура США подвергается кибератакам. Одним из основных противников страны в киберпространстве Пенс назвал Россию.
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