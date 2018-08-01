Трамп запросил $15 млрд в год на кибербезопасность

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Вице-президент США Майкл Пенс во вторник на форуме по вопросам кибербезопасности заявил, что на защиту в интернет-пространстве в следующем году потребуется 15 миллиардов долларов, передает ТАСС.

"На следующий год наша администрация запросила рекордно высокие 15 миллиардов долларов на охрану американских границ в киберпространстве", – сообщил Пенс.

По словам вице-президента Америки, все чаще цифровая инфраструктура США подвергается кибератакам. Одним из основных противников США в киберпространстве Пенс назвал Россию.

"Одна российская вирусная атака в прошлом году стоила крупной американской судоходной компании около 400 миллионов долларов. В 2016 году кибератаки, по оценкам, обошлись нашей экономике в 109 миллионов долларов", – возмутился Пенс.

Вице-президент США заявил, что его страна остро нуждается в новом федеральном ведомстве, которое возьмет на себя вопросы безопасности в киберпространстве. В частности, это важно для безопасности избирательного процесса, уверен Пенс.

По его словам, это вопрос чрезвычайно важный, и он требует большего, чем просто финансирования.