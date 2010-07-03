В Минэнерго оценили статью о кибератаках США на Россию

В Минэнерго прокомментировали статью в американской прессе о кибератаках США на Россию. Российские энергокомпании обеспечивают защиту своих информационных систем и сигналов об атаках не поступало, сообщили в ведомстве РИА Новости.
Как пояснили в Минэнерго, "большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты". "У российских электросетей высокий уровень защиты", – заверили представители ведомства.
В статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается, что спецслужбы США все чаще предпринимают попытки внедрить вредоносное ПО в российские энергосистемы.
Президент США Дональд Трамп обвинил издание в госизмене. Он назвал авторов статьи "врагами народа", заявив, что подобная публикация является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". В ответ представители The New York Times напомнили главе Белого дома, что выдвигать такие обвинения прессе опасно.
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