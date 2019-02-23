Программист из России Станислав Лисов признал вину в кибератаке на банки США

Обвиняемый в создании вируса NeverQuest и краже денег со счетов в американских банках Станислав Лисов признал вину в Федеральном суде Манхэттена, передает ТАСС.
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк опубликовала заявление, в котором отмечается, что Лисов признал себя виновным.
Как пояснил адвокат россиянина Аркадий Бух, Лисов признался в сговоре с целью осуществления хакерской атаки. Вину по другим пунктам обвинения он, как и раньше, не признает. Программисту из России грозит до пяти лет тюремного заключения. Это максимальное наказание за подобное преступление.
По словам защитника Лисова, сторонам предстоят продолжительные переговоры. Бух не исключил, что по их итогам его подзащитный будет приговорен к тому сроку тюремного заключения, который он уже отбыл за время нахождения под стражей в США и Испании. Суммарно этот срок составляет уже более двух лет.
В этом случае россиянин будет сразу освобожден. Такой поворот в деле возможен, но маловероятен, отметил юрист.
Сообщается, что приговор будет оглашен 27 июня. Ожидается, что после отбытия наказания создатель NeverQuest будет депортирован в Россию.
Станислав Лисов был арестован в январе 2017 года в Испании, куда он прилетел в отпуск. Спустя некоторое время он был депортирован в США, где по совокупности всех обвинений ему грозило до 35 лет лишения свободы.
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