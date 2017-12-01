Правительство Испании выдаст российского программиста Лисова США

1 декабря, 23:12
Фото: ТАСС/Zuma/Jorge Sanz
Правительство Испании одобрило решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров.
"Совет министров одобрил выдачу Соединенным штатам гражданина российского происхождения Станислава Витальевича Лисова для проведения судебного разбирательства в связи с возможным преступлением мошенничества с помощью компьютерных средств", − говорится в тексте документа, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что суд в Мадриде принял решение экстрадировать из Испании в США программиста из России Станислава Лисова. Заседание по данному делу состоялось 20 июля.
В США Лисова обвиняют в разработке "банковского трояна" NeverQuest для хищения банковских данных. Похищенную информацию и остатки средств обнаружили на серверах во Франции и Германии.
Расследование дела в США ведется с 2014 года. Сам Лисов, которого задержали в Барселоне в январе текущего года, виновным себя не признает.
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