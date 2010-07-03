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20:26

В США рассказали о защите инфраструктуры от киберугроз

безопасность за рубежом

20:26

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Фото: depositphotos/Frankljunior

В США рассказали, как правительственные органы защищают национальную инфраструктуру от киберугроз. С соответствующим докладом выступила сотрудник Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры МВБ США (CISA) Джанет Манфра, сообщает RT.

Манфра, ссылаясь на отчет американского Национального центра контрразведки и безопасности за прошлый год, напомнила, что Россия, Китай и Иран "агрессивно собирают информацию ограниченного доступа об экономике и технологиях США".

При этом они отметила, что "противники" якобы используют кибервозможности для подрыва работы инфраструктуры и кражи государственных секретов США.

"Наши противники разрабатывают и используют продвинутые киберсредства в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру, нацелиться на наши средства к существованию и инновации, похищать секреты, связанные с обеспечением нашей национальной безопасности, и угрожать нашим демократическим институтам", – говорится в докладе.

Отмечается, что поэтому МВБ и Пентагон объединили свои усилия для защиты от киберугрозы.

Ранее главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл заявил, что Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве.

В последние годы в США уделяют особое внимание вопросам кибербезопасности. В начале августа 2018 года вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на защиту в интернет-пространстве в 2019 году потребуется 15 миллиардов долларов.

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безопасность за рубежом

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