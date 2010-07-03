США назначили за хакера из России крупнейшую в истории награду

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Государственный департамент США готов заплатить пять миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.

Отмечается, что эта награда стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за киберпреступника. До сих пор лидером по этому показателю считался Евгений Богачев, за которого в 2015 году назначили награду в три миллиона долларов. По информации ФБР, он участвовал в широкомасштабном вымогательстве и заражал компьютеры пострадавших вирусом для хищения средств со счетов в банках.

Пять миллионов долларов Госдеп также готов заплатить за гражданина Китая Ли Фанвея. По данным ведомства, он помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, однако США это игнорируют.

"В Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника". Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений", – говорится в комментарии посла на Facebook.

"Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Якубец попал под санкции США. Ближайшим его соратником назвали Игоря Турашева.

Всего Минфин США ввел ограничения в отношении 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. Все компании, которых коснулись меры, зарегистрированы в России. Это ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

В 2018 году Палата представителей конгресса США приняла закон "О киберсдерживании и ответных мерах". Согласно документу, введение санкций предусматривается в отношении лиц и организаций за проведение кибератак против Вашингтона. Необходимость инициативы объяснили рядом кибератак якобы со стороны Ирана, КНДР, Китая и России.