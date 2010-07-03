В Совфеде рассказали о потерях ЕС после введения санкций против России

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал экономические потери Европы после введения санкций против России.

По мнению депутата, больше всего от введения санкций страдает Европа, которая поддержала санкционную политику. Он добавил, что Европа несет убытки, связанные с недополученной прибылью и с потерей рабочих мест.

"Помимо прямых, связанных с потерей в объемах торговли, есть и другие потери, связанные с недополученной прибылью, с потерей рынков сбыта и с потерей рабочих мест... Поэтому сами по себе торговые потери – это еще не все потери", – цитирует RT слова Морозова.

При этом Морозов выразил мнение, что вся загвоздка состоит в том, что "львиную долю потерь хитроумно переложили на европейцев".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил потери ЕС и США после введения санкций против России. По его словам, торговый оборот между США и Россией находится на уровне 25 миллиардов долларов. Он уточнил, что американская сторона после введения ничего не потеряла, тогда как показатели ЕС "сдулись вдвое".

Медведев заявил, что страны ЕС от санкций потеряли около 100 миллиардов евро. Он напомнил, что в 2014 году торговый оборот с Россией составлял 417 миллиардов долларов, однако спустя время он упал до 250.

Ранее немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в американском сенате, назвала детали санкций США против "Северного потока – 2". Газета приводила данные, согласно которым в отношении европейских компаний планируют ввести санкции "окольными путями".

