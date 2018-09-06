Палатой представителей США принят закон о санкциях за кибератаки‍

06 сентября 2018, 02:02
Фото: depositphotos/redpixel
Палатой представителей конгресса США принят закон "О киберсдерживании и ответных мерах", передает РИА Новости.
Согласно документу, введение санкций предусматривается в отношении лиц и организаций за проведение кибератак против Вашингтона.
Отмечается, что за подобные действия администрация США может вводить санкционные меры уже сейчас на основе личных указов президента или решений соответствующих ведомств. Однако конгрессмены посчитали нужным обязать президента к этим действиям. Речь идет о случаях, если установлена причастность иностранцев к киберпреступлениям. Далее закон будет передан на утверждение сенату.
Необходимость принятия закона продиктована рядом кибератак якобы со стороны Ирана, КНДР, Китая и России.
Россию обвиняют в распространении компьютерного вируса NotPetya, который поразил компьютеры в Европе, Азии, Северной и Южной Америки в 2017 году.
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