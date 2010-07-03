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Москва 24

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Политика

18:11

США расширили санкции в отношении России

политика за рубежом

Фото: Москва 24

Минфин США ввел санкции против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления, передает "Интерфакс".

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp. Это российская киберпреступная организация, которая якобы разработала и распростронила вредоносное ПО Dridex.

Некоторые из попавших под ограничения являются гражданами РФ. Отмечается, что все компании зарегистрированы в России. Это ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

Одному из подпавших под санкции граждан РФ – Максиму Якубцу – суд Небраски предъявил обвинения за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван Игорь Турашев.

Высокопоставленный представитель министерства юстиции США заявил, что предполагаемые киберпреступления Якубца и его партнеров оказали самый разрушительный эффект за последнее десятилетие. В свою очередь, представитель ФБР Дэвид Боудич добавил, что действия Якубца затронули тысячи американцев. Госдеп США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к его задержанию.

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