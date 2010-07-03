Эксперты оценили угрозы США в адрес Европы

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Эксперты прокомментировали заявление американского сенатора Теда Круза о том, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Европа уже определилась, какой газ она будет получать. В частности, Германии "Северный поток – 2" необходим по экологическим и по коммерческим соображениям, подчеркнул он.

"В Германии все понимают, что украинская газотранспортная сеть в плохом состоянии, что в нее нужно вкладывать миллиарды, чтобы ее модернизировать. Украинская проблема всплыла как компромиссная: немцы не хотят полностью перессориться с американцами и поляками. А те выступали против "Северного потока – 2", и у них главный аргумент был, что "мы все вместе топим Украину", – цитирует эксперта ИА "НСН".

По его словам, американцы и поляки по политическим причинам просили не бросать Украину. Германия же пошла на компромисс – она согласилась поддержать "Северный поток", если Москва договорится с Киевом и продолжит качать газ через Украину. Рар обратил внимание, что если Украина не договорится, а продолжит этот шантаж, она потеряет здесь доверие.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, заявил, что для европейцев российский газ самый выгодный. По его словам, Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок.

"Поэтому я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский – это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии", – отметил аналитик.

Депутат Александер Ной считает, что Европа не испытывает потребности в американском сжиженном природном газе (СПГ) и что страны ЕС должны зеркально ответить США, если последние введут санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Ранее сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что американский конгресс намерен принять законопроект о санкциях или администрация президента прибегнет к своим полномочиям для введения рестрикций.

Круз добавил, что переговоры на эту тему уже ведутся в Белом доме. Он отметил, что в случае введения санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", проект может прекратить существование, поскольку Россия не имеет возможностей для прокладки газопровода по дну моря.

На прошлой неделе бундестаг принял законопроект о выводе "Северного потока – 2" из-под Газовой директивы ЕС. Согласно ей, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.

Датское энергетическое агентство тем временем решило оформить разрешение на прокладку газопровода, хотя ранее Дания была одним из самых активных противников строительства. Немецкий политолог Александр Рар считает, что главной причиной согласия стала экологическая революция в Европе.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 80%. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро. По предварительной информации, завершить работы планируется в конце 2019 года.

