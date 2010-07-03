Аналитики рассказали о причинах проблем с "Северным потоком – 2"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о причинах проблем с "Северным потоком – 2" у Германии.

"Немцы хотели исправить ситуацию наиболее простым путем: принять закон о том, что завершенным проект считается не тогда, когда последнюю трубу уложили, а когда последние деньги на нее выделили. Последние деньги на "Северный поток – 2" выделили до принятия вот этих поправок в Газовую доктрину. Для Германии тоже выгодно с экономической точки зрения, чтобы этот проект был принят", – объяснил он ИА "НСН".

По словам эксперта, чем больше газа приходит Германии, тем лучше. Он уточнил, что излишки можно продавать в разные страны.

"Другое дело, что их депутаты часто не этими интересами руководствуются, а общими настроениями в ЕС, которые формируются во многом Соединенными Штатами и Брюсселем. Там, к сожалению, превалирует мнение, что российские газопроводы – это некая опасность, что это ненадежный поставщик, что это политический проект. Хотя мы им 50 лет поставляем газ, и никаких проблем никогда не было", – отметил аналитик.

На прошлой неделе бундестаг принял законопроект о выводе "Северного потока – 2" из-под Газовой директивы ЕС. Согласно ей, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.

Датское энергетическое агентство тем временем решило оформить разрешение на прокладку газопровода, хотя ранее Дания была одним из самых активных противников строительства. Немецкий политолог Александр Рар считает, что главной причиной согласия стала экологическая революция в Европе.

"От Германии идет сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе", – пояснил он.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 83%. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.