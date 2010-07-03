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Политика

13:08

Эксперт оценил вероятность ответных санкций Германии и ЕС против США

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Политолог и декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов прокомментировал призыв депутата парламента Германии ввести встречные санкции против США.

По мнению эксперта, реалистичность ответных мер со стороны Германии и других европейских стран в случае введения американских санкций является очень небольшой. При этом и в США не готовы вести очередную торговую войну.

"Введение американских санкций против европейских стран, которые согласились участвовать в проекте "Северный поток – 2" тоже слишком реалистичным не является", – рассказал Козлов в эфире радио Sputnik.

Ранее депутат бундестага Александер Ной заявил, что американский сжиженный газ не нужен Европе. По мнению парламентария, если Вашингтон введет обещанный пакет мер против немецких или швейцарских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", то Евросоюз и Германия должны ответить зеркально.

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