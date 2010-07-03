Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:18

Немецкий депутат назвал американский сжиженный газ ненужным для Европы

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Максим Федоров

Американский сжиженный газ не нужен Европе. Такое заявление сделал депутат немецкого парламента Александер Ной, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, если Вашингтон введет обещанный пакет мер против немецких или швейцарских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", то Евросоюз и Германия должны ответить зеркально. "Мы призываем к встречным санкциям против США, которые затрагивают импорт или американские товары", – сказал он.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее парламент Германии принял законопроект, который выводит магистральный газопровод "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика