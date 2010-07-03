Немецкий депутат назвал американский сжиженный газ ненужным для Европы

Фото: ТАСС/Максим Федоров

Американский сжиженный газ не нужен Европе. Такое заявление сделал депутат немецкого парламента Александер Ной, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, если Вашингтон введет обещанный пакет мер против немецких или швейцарских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", то Евросоюз и Германия должны ответить зеркально. "Мы призываем к встречным санкциям против США, которые затрагивают импорт или американские товары", – сказал он.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее парламент Германии принял законопроект, который выводит магистральный газопровод "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.

