Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт после 2022 года

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/ВЕДОМОСТИ

Российская компания "Газпром экспорт" получила уведомление от польской компании PGNiG о намерении не продлевать действующий контракт на поставку газа после 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время поставки российского газа в Польшу продолжаются в соответствии с действующим контрактом.

Польша планирует найти замену поставкам газа из России до 2022 года. В качестве альтернативных поставщиков в Варшаве называют США и Катар, которые уже поставляют небольшие объемы сжиженного природного газа в страну. Другой вариант заключается в строительстве газопровода, который соединит Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посчитал, что страны ЕС, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток – 2", фактически оплачивают новые вооружения для российской армии. Он выразил сожаление, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых европейских государств.

В апреле 2018 года в Польше инициировали антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток – 2". "Газпром" направил в адрес UOKIK возражения и ходатайствовал о прекращении антимонопольного расследования.

