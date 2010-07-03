Заявления Польши по "Северному потоку – 2" назвали "странными"

Фото: ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Stefan Sauer

Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Евросоюз за поддержку проекта газопровода "Северный поток – 2". Как сообщил преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в эфире радио Sputnik, польский политик высказывает навязанное Вашингтоном мнение.

"Когда власти Польши озвучивают точку зрения по "Северному потоку – 2", то создается впечатление, что они озвучивают позицию Вашингтона", – заявил Гинько.

По словам эксперта, строительство нового газопровода напрямую сталкивается с интересами США, а именно местных производителей сжиженного природного газа. При этом проект "Северный поток – 2" уже реализуется, и согласие на работы по континентальному шельфу дала даже Дания.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что страны, поддержавшие строительство трубопровода, фактически оплачивают новое вооружение для России.

Новый газопровод будет перегонять газ от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта составляет 9,5 миллиарда евро. Мощность конструкции – 55 миллиардов кубометров газа в год.