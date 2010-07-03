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Экономика

19 ноября, 20:44

"Газпром" завершил сварку линейной части газопровода для "Северного потока – 2"

экономика

Фото: ТАСС/Павел Бушуев

"Газпром" завершил сварочные работы на линейной части газопровода для поставок газа в "Северный поток – 2" на российской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию холдинга.

"Завершена сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части газопровода протяженностью около 880 километров", – заявили в компании.

Работы велись на участке от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". Здесь, на стартовой точке "Северного потока – 2", продолжаются пусконаладочные работы. Также к запуску готовится станция "Портовая" – здесь строят комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа.

Известно, что степень готовности "Северного потока – 2" равняется 80 процентам. По предварительной информации, завершить работы планируется в конце 2019 года.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о проблемах проекта со стороны Германии.

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