Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Лидеры стран Евросоюза созвонились после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, сообщает агентство Bloomberg.

"Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны", – указано в статье.

По словам журналистов, в разговоре участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом детали беседы не раскрываются.

Украина направила 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. В результате все дроны были уничтожены, о пострадавших и ущербе не сообщалось.

После случившегося российский лидер сказал президенту США Дональду Трампу, что пересмотрит переговорную позицию по Украине. Глава Белого дома заявил, что не поддерживает удары Киева по резиденции Путина.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не признал попытку атаки и счел ее сфабрикованной. В Кремле инцидент назвали террористическим актом и уточнили, что российские военные знают, как ответить на атаку Киева.