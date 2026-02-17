Форма поиска по сайту

17 февраля, 10:50

Общество

Высота снежного покрова в Москве составила 52 см

Фото: Москва 24/Долматова Елена

Высота снежного покрова в центре Москвы составила 52 сантиметра. За сутки сугробы выросли на 5 сантиметров, сообщила главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

По ее данным, на ВДХН, в частности, снега прибавилось на 2 сантиметра. Утром во вторник, 17 февраля, высота снежного покрова составила 46 сантиметров.

Самые высокие сугробы лежат в подмосковном поселке Черусти, они достигают 78 сантиметров. В подмосковном городе Дмитрове высота снежного покрова составила 42 сантиметра.

"Но на этом природа не остановится, в четверг (19 февраля. – Прим. ред.) очередной южный циклон забросает столичный регион новой порцией снега", – подытожила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области за сутки 16 февраля выпало около 50% месячной нормы осадков. По его сведениям, на опорной метеостанции ВДНХ фиксировали 4 миллиметра осадков. В центре Москвы, на Балчуге и МГУ – по 9 миллиметров.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

обществопогодагород

