Сильные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сильные снегопады будут происходить в Москве чаще в ближайшие 10 лет из-за изменений климата. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

"Изменения прошлых лет дают некоторые представления о том, что московский климат будет меняться в такую сторону: именно резких, менее частых, но обильных выпадений снегопадов", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова из-за внезапных выпадений осадков, скорее всего, будет постепенно обновляться.

Кроме того, по словам специалиста, в столице чаще будут повторяться и сильные дожди. С изменением климата ливни и снегопады станут еще более неприятными, подчеркнул климатолог.

Ранее Константинов обратил внимание, что в России стало больше торнадо. Они начали появляться даже в прогнозах погоды, чего раньше не было. Из-за глобального изменения климата эксперт не исключил возможности возникновения в стране облачных систем, типичных для тропических широт.