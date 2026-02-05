Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 15:14

Наука
Главная / Новости /

Ученый Осипов: воды при таянии сугробов в Москве хватит на небольшое водохранилище

Ученый рассказал, что воды при таянии сугробов в Москве хватит на небольшое водохранилище

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Одновременное таяние всех сугробов в Москве было бы сравнимо с небольшим водохранилищем, по объему равному Клязьминскому. Об этом в беседе с ТАСС заявил младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии геофака МГУ Александр Осипов.

На начало февраля толщина снежного покрова в Москве составляла 50–55 сантиметров. Если считать, что при таянии в среднем 1 или 1,5 сантиметра снега образуется слой воды в 1 миллиметр, то каждый квадратный метр снега превратится в 50 литров воды.

Таким образом, на всю территорию Москвы, включая ТиНАО, равную 2 561 квадратному километру, пришлось бы 128 миллиардов литров, резюмировал Осипов.

Ранее сообщалось, что в Москве начали таять сугробы. К утру 5 февраля высота снежного покрова в городе уменьшилась до 51 сантиметра.

Максимальное значение сугробов было достигнуто 30 января, когда фиксировали 61 сантиметр снежного покрова. Вместе с тем синоптики прогнозировали новые снегопады, которые накроют столицу вечером 6 февраля. Они будут идти вплоть до 8 февраля.

Читайте также


наукапогодагород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика