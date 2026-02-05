Ученый Осипов: воды при таянии сугробов в Москве хватит на небольшое водохранилище

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Одновременное таяние всех сугробов в Москве было бы сравнимо с небольшим водохранилищем, по объему равному Клязьминскому. Об этом в беседе с ТАСС заявил младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии геофака МГУ Александр Осипов.

На начало февраля толщина снежного покрова в Москве составляла 50–55 сантиметров. Если считать, что при таянии в среднем 1 или 1,5 сантиметра снега образуется слой воды в 1 миллиметр, то каждый квадратный метр снега превратится в 50 литров воды.

Таким образом, на всю территорию Москвы, включая ТиНАО, равную 2 561 квадратному километру, пришлось бы 128 миллиардов литров, резюмировал Осипов.

Ранее сообщалось, что в Москве начали таять сугробы. К утру 5 февраля высота снежного покрова в городе уменьшилась до 51 сантиметра.

Максимальное значение сугробов было достигнуто 30 января, когда фиксировали 61 сантиметр снежного покрова. Вместе с тем синоптики прогнозировали новые снегопады, которые накроют столицу вечером 6 февраля. Они будут идти вплоть до 8 февраля.

