Подозреваемые в хищении более 2,4 млн рублей у военных СВО задержаны на Дальнем Востоке

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Правоохранители в Хабаровском крае задержали 6 подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у военных, служащих в зоне СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Предварительно, мошенники организовывали фиктивный брак между военнослужащими и подставными женщинами, а потом оформляли доверенности на управление банковскими счетами потерпевших. После этого подозреваемые забирали все положенные военным выплаты – у каждой жертвы было украдено порядка 400 тысяч рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников телефоны, свидетельства о заключении брака с участниками СВО, паспорта потерпевших, банковские карты, флешки, документацию и доверенности. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Участникам группы избраны различные меры пресечения.

Ранее уборщица с мужем украла более 7,4 миллиона рублей из квартиры своей заказчицы на юго-западе Москвы. Крупную сумму денег 52-летняя подозреваемая обнаружила во время одной из уборок. Тогда женщина решила привлечь к преступному умыслу своего 65-летнего мужа, передав ему ключи от входной двери.

Сперва супруги попытались создать себе алиби, скрывшись в Санкт-Петербурге. Однако через некоторое время они вернулись в столицу, где их и задержали. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас они находятся под стражей.