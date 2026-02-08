Microsoft и ZeniMax Media зарегистрировали в РФ два товарных знака

Фото: Getty Images via picture alliance/Sven Hoppe

Компания Microsoft и ее дочерняя компания ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Среди них название сервиса компании PowerPoint и игры Dishonored.

Заявки были поданы в мае и октябре 2025 года из США, а зарегистрированы только в январе текущего года. Дата истечения срока – 5 мая и 10 октября 2035 года.

Товарный знак PowerPoint регистрируется по двум классам, в них входит компьютерное программное обеспечение (ПО) и компьютерное ПО как услуга. Товарный знак для Dishonored регистрируется по классам, подразумевающим канцелярские и офисные принадлежности, бумажные изделия и прочее, а также предоставление компьютерных онлайн-игр.

Ранее Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционной системы Windows и облачной платформы Azure. Соответствующие заявки были поданы в октябре 2025 года, однако решение по ним приняли лишь в январе 2026-го. Теперь компания может заниматься в стране продажей компьютерного ПО и оборудования.